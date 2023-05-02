Во вторник, 2 мая, спикер российского лидера сообщил, что страна-агрессор готовится к «попыткам провокаций» со стороны Украины на 9 мая, в связи с чем «напряженно» работают спецслужбы РФ, информирует «НБН».

Песков заявил, что в Кремле осознают, что «киевский режим» якобы стоит за рядом терактов и планирует осуществлять их и в дальнейшем.

Представитель Администрации президента заверил россиян, что спецслужбы, несмотря на «провокации в некоторых регионах», делают все ради обеспечения безопасности граждан, в частности в период праздников.

Отметим, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал «сюрпризы» для оккупантов. Слова генерала испугали рупоров путинского режима. Пропагандисты заговорили об «ударе по центру РФ» 9 мая.