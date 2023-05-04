В четверг, 4 мая, во время брифинга спикер кремлевского диктатора заявил, что российский лидер в экстремальных и сложных ситуациях якобы всегда остается спокойным, собранным, сохраняя четкость в оценках и командах, которые раздает.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское информационное агентство «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента-агрессора отметил, что после «атаки» дронов на Кремль на куполе Сенатского дворца опалено два медных листа, которые заменят на днях.

Также рупор Путина добавил, что Москва усилит меры безопасности, однако, как именно, он не уточнил.

Отметим, что в Кремле определились с «виновным» в «провокации» с беспилотниками в центре российской столицы.