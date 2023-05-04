Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ» во время брифинга Кирби отметил, что президенты Украины и Америки проводят регулярно и часто переговоры.

Дословно из заявления Джона Кирби:

Общение между президентом Байденом и Зеленским? Они регулярно и часто говорят.

Именно так ответил Кирби на вопрос о следующих переговорах двух лидеров стран.

Кроме того, он добавил, что не может раскрыть конкретную дату, когда будет осуществлен звонок между Зеленским и Байденом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский рассказал, откуда у него появилась информация о «сливе» секретных данных Пентагона.