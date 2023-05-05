В эфире своего пропагандистского шоу на телеканале «Россия 1» псевдожурналист возмутился тем, что Украина может получить от западных союзников дальнобойное оружие и современную авиацию, информирует «НБН».

Соловьев призвал атаковать центры принятия решений в Украине, в частности нанести удар по зданиям СБУ, ТЦК, полиции во всех больших городах страны.

Также рупор путинского режима в РФ считает, что нужно нанести ядерный удар по украинско-польской границе. По его мнению, через эту «зараженную зону» поставлять вооружение и технику для ВСУ не будут.

Пропагандист также не забыл упомянуть об «атаке» БПЛА на Кремль, заявив, что украинцы якобы пытались ликвидировать российского диктатора Владимира Путина.

Ранее в РФ испугались «наступления» армии Украины на непризнанное Приднестровье, спрогнозировав даты «атаки» ВСУ.