Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на росСМИ.

Как стало известно, 6 мая, в российской Нижегородской области случился теракте. В ходе теракта был подорван автомобиль Audi, в котором пребывал Прилепин со своим водителем. Известно, что водитель скончался на месте, а Прилепин получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу.

Сообщается, что пропагандист ехал с оккупированного Донбасса в Москву, по дороге он остановился в Нижегородской области для того, чтобы поесть. Сразу же после того, как Прилепин продолжил движение прозвучал взрыв. Автомобиль был подорван.

Известно, что взрыв был настолько сильным, что на месте образовалась воронка. В свою очередь пресс-служба оккупанта заявила, что с ним всё в порядке, но данная информация скорее всего не соответствует правде, так как некоторые телеграм-каналы пишут о серьезных ранениях Прилепина.

Также сообщается, что ответственность за нападение на пропагандиста взяло движение «Атеш».

Следует напомнить, что ранее мы писали об убийстве российского пропагандиста Татарского.