В частности, как пишет «НБН», в ТГ-канале Медведев отметил, что в заключении с этим человеком может произойти «несчастный случай», который закончится для подозреваемого летальным исходом.

Дословно из заявления Медведева:

Весьма важно, чтобы они и подобные им осознавали весьма простую вещь. Речь о том, что даже с осужденными к пожизненному заключению периодически происходят несчастные случаи. Так иногда бывает, что длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного.

Напомним, ранее мы уже писали о том, кто взял на себя ответственность за подрыв автомобиля Прилепина.