Лидер Северной Кореи к «знаменательному» дню отправил российскому президенту-агрессору и гражданам РФ телеграмму от имени правительства и народа КНДР с «горячими поздравлениями», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Ким Чен Ын пофантазировал о том, что вооруженные силы государства-террориста и его народ «отважно поднялись на священную борьбу», подразумевая под этим вооруженное вторжение в Украину. По мнению главы КНДР, российские захватчики в соседней стране якобы осуществляют международную справедливость и защищают весь мир от насилия и тирании империалистов.

Ранее в Институте изучения войны рассказали, кто из иностранных лидеров одобрил свое участие в параде 9 мая в Москве и как Путин попытается использовать это для достижения своих политических целей.