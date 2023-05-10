Российское издание «Агентство» пишет, что российский лидер на параде в Москве 9 мая сидел рядом с двумя ветеранами, которые не воевали против войск нацистской Германии, информирует «НБН».

По данным журналистов, справа от главы Кремля сидел экс-сотрудник НКВД 98-летний Юрий Двойкин. В 1942 году он записывался добровольцем в армию, однако на фронт его так и не отправили. Через два года, после окончания школы снайперов, ему поручили заняться «ликвидацией националистического подполья» на Львовщине. В общении с пропагандистами он не скрывал, что убивал украинцев.

Другим «ветераном», который сидел слева от диктатора, оказался бывший сотрудник КГБ Геннадий Зайцев. В 1968 году он участвовал в вводе войск СССР в Чехословакию, чтобы подавить «Пражскую весну».

Напомним, разведка Великобритании объяснила, почему Кремль не решился показать больше бронетехники на параде в Москве 9 мая.