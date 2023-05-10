Во вторник, 9 мая, глава оборонного ведомства Швеции сообщил, что его страна не может отправить в Украину свои многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen, информирует «НБН» со ссылкой на STV.

По словам Йонсона, у его страны нет избытка этих боевых самолетов, которые Стокгольм мог бы передать Киеву. Чиновник отметил, что сейчас Швеция сосредоточится на том, чтобы обучать и заниматься техническим обслуживанием уже отправленного в Украину оборудования.

Как сообщалось ранее, Нидерланды намерены отправить украинской армии американские многоцелевые истребители F-16. Премьер-министр Марк Рютте рассказал подробности.