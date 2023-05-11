Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к передаче крылатых ракет Storm Shadow соседней стране Британией.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря президента государства-террориста, отправка таких снарядов в Украину «потребует адекватного ответа», в частности от российских захватчиков, которые «будут принимать соответствующие решения».

Отметим, что ранее в интервью представитель Кремля размечтался о том, что путинская армия «подвинет» ВСУ на Востоке Украины. Также Песков рассказал, какую задачу так называемой «спецоперации» до сих пор не выполнила РФ.