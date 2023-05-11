В интервью сербскому телеканалу ATV спикер кремлевского диктатора сообщил, что ВС РФ все еще надеются на то, что они смогут «отодвинуть» ВСУ на Востоке Украины, информирует «НБН».

В очередной раз пресс-секретарь Путина цинично солгал о том, что мирное население Украины якобы обстреливают защитники, а не российские захватчики. По словам представителя Кремля, «освободители» пытаются оттеснить украинские войска на Донбассе, чтобы «обезопасить» населенные пункты от ударов.

Песков добавил, что пока РФ далека от того, чтобы полностью выполнить задачи так называемой «СВО», в частности по «демилитаризации» соседней страны, поэтому государство-террорист будет продолжать войну.

Ранее спикер главы Кремля прокомментировал слова начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что россияне на войне в Украине захлебнутся кровью.