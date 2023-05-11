Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Синьхуа».

Отмечается, что трагедия произошла приблизительно в 23 часа по местному времени. Нападающий 19 лет с ножом в руках набросился и убил одну девушку-подростка. Еще девять людей получили разные ранения.

Дословно из обнародованного изданием сообщения:

Пять раненных человек были доставлены в больницу. Остальные получили необходимую медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов уже арестовали нападающего. В настоящее время его мотивы остаются неизвестными. Полиция под наблюдением прокурора работает с поличным.

Напомним, ранее мы уже писали об убийстве мирных жителей российскими военными в Херсоне.