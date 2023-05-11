В Кремле раскритиковали решение Соединенных Штатов Америки о передаче конфискованных активов олигарха РФ Константина Малофеева Украине, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам спикера Путина, такой шаг Вашингтона является «незаконным» и якобы он подрывает доверие инвесторов к США. Кроме того, пресс-секретарь президента-агрессора заявил, что Америка «украла» деньги у России.

Песков пригрозил, что решение «отобрать» у государства-террориста активы и передать их Киеву ударит «бумерангом» по соединенным Штатам Америки.

Чиновник добавил, что такие шаги Вашингтона требуют ответа, не уточнив, какие именно меры будет принимать российское руководство.

Ранее Песков прокомментировал передачу ракет Storm Shadow Украине Британией.