Как информирует «НБН», в своем ТГ-канале боевик написал следующее:

Горловка. Идет жестокий обстрел. Вероятно, наступление уже началось. А, может быть, вот-вот начнется. Хочу напомнить, что моим прогнозом был таков, что главный удар придется на Запорожском фронте. Вспомогательные же – на Херсонском и, быть может, на Донецком. ВСУ могут нанести отвлекающие удары на «старой границе», то есть в Курской, Брянской и Белгородской областях. Цель – захватить несколько населенных пунктов и спровоцировать войска России их штурмовать до полного разрушения. Время покажет, насколько оправдаются мои прогнозы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Гиркин сделал заявление о новом фронте для Российской Федерации.