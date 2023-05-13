Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на Министерство обороны Польши.

Местные источники пишут о том, что Центр Воздушных операций зафиксировал появление в воздушном пространстве польского государства аэростат. Известно, что по предварительным данным он залетел со стороны Беларуси.

В Минобороны Польши сообщили, что это, вероятнее всего был аэростат наблюдения. Примечательно, что радиолокационных контакт с ним был потерян и сам аэростат упал где-то в районе Рипина.

Отмечается, что оперативный командующий принял решение отправить на поиски аэростата силы территориальной обороны. На данный момент известно, что аэростат пока что не удалось найти, но поиски продолжаются.

Следует напомнить, что мы писали о последствиях ночной атаки на Хмельницкую область.