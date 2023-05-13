Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-каналы.

Как сообщается, данный инцидент произошел 13 мая, в субботу в городе Клинцы Брянской области, который находится недалеко от украинской границы.

Если верить сведениям российских источников, то становится известно, что перед падением геликоптер некоторое время кружился над городом, после чего упал. Известно, что падение его пришлось на дом в частном секторе. Местные жители сообщили о столбе дыма в небе.

На данный момент нет информации о том, пострадал ли кто-то в ходе этого, также отсутствуют и данные о причинах аварии. Кроме этого стоит отметить, что представители местных властей пока что не давали никаких комментариев по этому поводу.

Напомним, что мы также писали о взрывах в Хмельницкой области.