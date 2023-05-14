Согласно словам французского лидера, как пишет «НБН» со ссылкой на The Guardian, Россия уже потерпела геополитическое поражение. Более того, страна-агрессор превращается в вассала Китая.

Дословно из заявления Макрона:

Де-факто Российская Федерация уже вошла в подчинение Китаю и потеряла доступ к Балтийскому морю. А это было весьма, критически важным для России, ведь именно это побудило Финляндию и Швецию к решению о вступлении в Североатлантический Альянс Два года назад никто даже представить себе этого не мог. Именно поэтому уже геополитическое поражение.

Также президент Франции добавил, что Россия не должна выиграть эту войну. По его словам, новая европейская архитектура безопасности должна не просто защищать Украинское государство, но и создать такой баланс сил, при котором новая конфронтация будет просто невозможна.

Напомним, ранее мы писали о заявлении Зеленского относительно переговоров с Путиным.