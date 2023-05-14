Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на высказывания Пескова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин«.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что Украина фактически стала страной — спонсором терроризма. Поэтому, Россия обязательно будет учитывать данные «факты» и принимать соответствующие меры.

«Фактически речь идёт о государстве – спонсоре терроризма. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию именно таким образом» — прямое заявление Пескова.

Стоит отметить, что также бурную реакцию Пескова вызвали и слова главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданов. В одном из интервью главный разведчик страны заявил, что Украина всегда убивала и будет убивать россиян везде, где это возможно. Песков назвал эти слова чудовищным, а также отметил, что США, якобы, не отреагировали на это должным образом.

Ранее Песков угрожал Украине из-за передачи ракет Storm Shadow.