Британское правительство объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут боевые БПЛА, которые способны поражать цели на расстоянии 200 километров, информирует «НБН».

Российское пропагандистское агентство «Интерфакс» сообщило, как пресс-секретарь главы Кремля отреагировал на соответствующую новость во время брифинга в понедельник, 15 мая.

По словам представителя Администрации Путина, новые поставки оружия Украине якобы принципиально не повлияют на ход войны, однако приведут «к дальнейшим разрушениям» и «ответным действиям».

Песков добавил, что Соединенное Королевство претендует на лидерство среди государств, которые «накачивают оружием» Украину, к чему в Москве относятся негативно. Спикер кремлевского диктатора пригрозил, что такой шаг Лондона усложнит «эту историю» для соседней страны.

Также представитель Администрации российского президента прокомментировал сообщения американских журналистов о контактах олигарха, владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина с ГУР МОУ.