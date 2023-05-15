Как информирует «НБН» со ссылкой на Politico, неназванный высокопоставленный представитель администрации Байдена сообщил:

В Белом доме обсуждают новый пакет помощи. Она будет составлен таким образом, чтобы поддержка Украинского государства продолжалась.

При этом он уточнил, что в настоящее время еще неясно, как могут измениться потребности Украины во время или же после контрнаступления ВСУ. Однако в Белом доме «в полной мере привержены» поддержке Киева во время и после борьбы «на протяжении весьма длительного времени».

Напомним, ранее мы писали о реакции Пескова на новый пакет помощи Украине от Великобритании.