В интервью телеканалу TF1 в понедельник, 15 мая, глава Франции напомнил, что его страна уже отправила в Украину много вооружения, в частности САУ Caesar, бронетехнику и снаряды, информирует «НБН».

По словам Макрона, Париж передаст Киеву ракеты, дальность которых «позволяет сопротивляться», не став раскрывать детали о новых боеприпасах.

Политик отметил, что Франция не ведет войну с Российской Федерацией, она помогает украинцам противостоять агрессии соседнего государства. Это означает, что Париж не будет отправлять вооружение, которое может попасть на территорию страны-агрессора либо атаковать РФ.

Напомним, что Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский озвучили совместное заявление к государству-террористу.