В своем Twitter-аккаунте дипломат опубликовал кадры из передачи французского телеканала RTL, где ведущая начинает эфир с напоминания о том, что накануне украинский лидер был в Елисейском дворце «со своим шапито», информирует «НБН».

На этом участники выпуска не остановились и продолжили обыгрывать анонс «турне цирка Зеленского по Европе» и встреч главы государства с европейскими политиками как рекламное объявление циркового выступления «для помощи Украине».

Омельченко возмутил цинизм и бестактность журналистов, за что он потребовал принести извинения его президенту и украинскому народу. Посол напомнил, что украинцы страдают и борются не только за свою свободу, но и свободу французов и также за их возможность наслаждаться легкостью бытия.

Напомним, что во время визита в Париж Зеленский вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном озвучили совместное заявление к РФ.