В интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Царьград» руководитель МИД страны-агрессора заявил, что нынешнее руководство ФРГ «унаследовало нацистские гены», информирует «НБН».

Соратник кремлевского диктатора убежден, что сейчас в руководстве Германии «дети немецких военных и эсэсовцев», якобы подтверждая своей политикой, что «дети отвечают за родителей, дедушек и бабушек».

Лаврову не понравились заявления главы немецкого правительства Олафа Шольца и главы дипломатического ведомства Анналены Бербок о том, что украинцы проливают кровь за европейские ценности.

Дипломат убежден, что таким образом власти ФРГ «ассоциируют себя с неонацистским режимом» и реабилитируют преступников.

Также в интервью Лавров пожаловался на стремление западных государств «добить» Россию.