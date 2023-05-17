Как информирует «НБН», издание «ТСН», ссылаясь на ресурсы РФ, сообщило, что выполняя воздушную разведку в Коми упал легкомоторный самолет Авиалесохраны.

Дословно из обнародованного сообщения:

Самолет легкомоторного типа Авиалесохраны потерпел крушение во время разведки в Коми. На борту судна было два человека, один из которых пострадал. Об этом говорится в сообщении экстренных служб. В Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций также подтвердили данное ЧП.

Напомним, ранее мы уже писали о падении авиации в Брянской области.