В материале издания About Hungary, где описываются результаты исследования института Századvég, приближенного к правящей власти страны, Ковач заявил, что государства ЕС и Североатлантический Альянс стали участниками российско-украинской войны, информирует «НБН».

Спикер правительства Венгрии убежден, что выделение финансов европейскими странами на военную помощь Киеву через Европейский фонд мира – отход от предыдущих целей объединения государств. По его словам, Евросоюз якобы такими действиями подорвал акцент на поддержании мира на территории стран-членов.

Политик убежден, что «история повторяется» и Европа, которая раньше была отправной точкой мировых войн, снова начала накапливать смертоносное оружие.

Чиновник добавил, что Европейский Союз якобы поставил глобальные интересы выше своих, балансируя на грани войны, в то время, как Венгрия «выступает за мир» и прекращение кровопролития.

Отметим, что накануне Венгрия сорвала предоставление помощи от Евросоюза Украине в размере 500 миллионов евро.