Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала российским пропагандистам, что она намерена отменить свое ледовое шоу «Руслан и Людмила» на территории так называемой «ЛНР», информирует «НБН».

По словам жены пресс-секретаря Путина, в «народной республике» якобы отменили все массовые мероприятия после «последних обстоятельств», подразумевая под этим регулярные взрывы во временно захваченном россиянами Луганске.

Фигуристка заявила, что не ее команде решать, состоятся ли выступления на оккупированных украинских территориях, добавив, что сейчас решается этот вопрос. Навка объяснила свои опасения тем, что она лично отвечает за своих подчиненных, спортсменов и детей.

Отметим, что «бавовна» на Луганщине отразилась и на действиях путинских солдат, которым приходится теперь «особо контролировать местность».