Агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что средства Европейского фонда мира, который выделил около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине для борьбы с российскими захватчиками, заканчиваются, информирует «НБН».

Собеседник журналистов рассказал, что фонд был создан для любого конфликта, с которым может столкнуться ЕС, поэтому его нужно пополнить. Глава дипломатии Евросоюза считает, что необходимо добавить около 3,5 миллиарда евро. Теперь предложение Борреля должны одобрить правительства Европейского Союза.

Напомним, что ЕС через Европейский фонд мира должен был выделить Украине 500 миллионов евро помощи, однако Венгрия заблокировала это решение.