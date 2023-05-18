Американское издание The New York Times пишет, что несколько стран Европы готовы отдать Киеву свои боевые самолеты F-16. Однако Белый дом, который должен одобрить передачу истребителей производства США, все еще считает, что Украина не нуждается в дорогостоящей авиации – основном элементе многих современных военных арсеналов, информирует «НБН».

Высокопоставленный американский чиновник сообщил журналистам, что Вашингтон не хочет предоставить Киеву свои истребители, поскольку стоимость такой техники поглотит много и так сокращающихся средств.

По словам должностного лица, не исключено, что руководство США все же одобрит реэкспорт военным в Европе, что позволит странам отправить свои F-16 для ВСУ.

Британия, Дания и Бельгия могли бы обеспечить украинскую армию как минимум 125 боеспособными американскими истребителями, также готова внести свой вклад в победу нашей страны и Норвегия.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, какое количество F-16 необходимо защитникам, чтобы изменить ситуацию на фронте.