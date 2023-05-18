Как информирует «НБН», об этом генсек НАТО заявил во время своей поездки в Португалию.

Так, по его словам, поддержка Украины должна быть сохранена не только на время преступной войны, начатой Путиным, но и на более отдаленную перспективу.

Дословно из заявления Йенса Столтенберга:

Североатлантический Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. Нам необходимо сохранить нашу поддержку. Как сейчас, так и на более отдаленную перспективу. По моим ожиданиям, союзники согласуют стратегическую многолетнюю программу помощи, чтобы Украина могла перейти от советских времен к доктринам, обучению и оборудованию НАТО, а также добиться оперативной совместимости с союзниками по Альянсу.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как контрнаступление ВСУ может повлиять на перспективу членства Украины в НАТО.