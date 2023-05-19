Один из главных представителей российской «партии войны» Игорь Гиркин устроил истерику из-за оправданий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова относительно затянувшейся так называемой «СВО», информирует «НБН».

В прямом эфире террорист, не подбирая слов, высказал все, что он думает относительно заявления спикера кремлевского диктатора, который объяснил, что РФ не спешит заканчивать вооруженную агрессию в соседней стране, так как якобы хочет сохранить инфраструктуру и жизни людей.

По мнению экс-офицера ФСБ, россияне «медленно действуют», поскольку они «не ведут войну», что, как убежден террорист, означало бы полное уничтожение городов и ликвидацию инфраструктуры.

Бывший «министр обороны ДНР» добавил, что «замечательный», «большого ума человек» сообщил, что страна-агрессор специально затягивает войну. Военный преступник добавил, что, если Песков действительно так считает, он «либо вредитель, либо кретин».

Ранее досталось от Гиркина олигарху, владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Террорист обвинил «повара Путина» в подготовке к поражению в Украине.