Издание CNN, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Вашингтон позволит союзникам в Европе передавать Украине истребители F-16 американского производства, информирует «НБН».

По информации журналистов, такое решение Белый дом готов принять из-за нарастающего давления со стороны представителей Конгресса США и стран-партнеров Украины. Союзники хотят предоставить Киеву боевые самолеты в связи с усилением воздушных атак России.

При этом условием для экспорта американских F-16 является соответствующий официальный запрос кого-либо из государств-партнеров, который Администрация Байдена пока не получала.

Ранее американское издание The New York Times заявило, что несколько европейских стран хотят отдать украинцам свои боевые самолеты F-16.