Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил о том, что его страна готова оказать помощь Украине в плане подготовки пилотов на западных истребителях F-16.

Дословно из обнародованного им сообщения:

Положительно то, что есть поддержка в подготовке украинских пилотов F-16. Дания и близкие союзники работали над этим. Со стороны Дании мы готовы оказать такую поддержку. В настоящее время мы согласовываем детали вместе с близкими союзниками.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что США и союзники имеют желание передать Украине истребители F-16.