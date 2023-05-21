Как информирует «НБН», видео сильного пожара в Белгородской области опубликовали российские ТГ-каналы.

В сообщении говорится, что возгорание произошло вблизи города Шебекино Белгородской области. Изначально пользователи Сети сообщали, что на окраине города можно увидеть сильный пожар и зарево.

Немного позже появилась информация о том, что в результате взрывов загорелся полигон с твердыми бытовыми отходами. На месте инцидента работали представители МЧС РФ. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, ранее мы уже сообщали о взрывах в Белгородской области в результате чего были пострадавшие.