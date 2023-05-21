Как информирует «НБН», об этом сообщили российские пропагандистские издания со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Дословно из обнародованного сообщения:

Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Артемовска (в России так называют Бахмут) передал свои поздравления штурмовым отрядам «Вагнер», а также всем остальным военнослужащим подразделениям Вооруженных сил России, оказывающим «вагнеровцам» необходимую поддержку и прикрытие флангов. Все, кто отличился, получат государствкенные награды.

Однако, аналитики ISW уже поспешили заявить, что сообщения Минобороны РФ и Пригожина о захвате Россией Бахмута не имеют стратегического значения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как украинские контрактники срывают планы оккупантов в Бахмуте.