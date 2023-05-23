Как информирует «НБН», во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер отметил, что в оборонном ведомстве Соединенных Штатов Америки признали, что войска Российской Федерации держат под своим контролем значительную часть Бахмута. При этом в Штатах отказались раскрывать свои оценки по поводу того, действительно ли Россия в полной степени захватила город.

Россия в действительности удерживает значительную часть территории Бахмута и окрестностей города. Нам известно об этом. Но, согласно нашей оценке, украинцы продолжают вести боевые действия вблизи Бахмута.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины указали на ложь в заявлении Пригожина относительно ситуации в Бахмуте.