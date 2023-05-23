Как информирует «НБН», об этом сообщили и обнародовали кадры российские телеграм-каналы.

Сообщается, что в Воронеже горит склад пластмассовых изделий. Площадь возгорания достигла 250 метров квадратных. На месте инцидента работают спасательные службы, в частности, 29 пожарных и восемь единиц техники.

В настоящее время никакой информации о пострадавших в результате чрезвычайного происшествия нет. Известно, что сигнал диспетчерскую поступил приблизительно в 21:05.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что сегодня ночью в Белгороде у здания ФСБ прогремели взрывы.