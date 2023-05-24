В эфире «Соловьев Live» псевдожурналист, общаясь с российским метеорологом Евгением Тишковцем, пожаловался на тревожность из-за плачевного положения армии страны-агрессора, информирует «НБН».

Соловьев признался, что ему «как-то тревожно», добавив, что государству-террористу пора «включить» климатическое оружие. Собеседник поддержал пропагандиста, отметив, что РФ уже работает над тем, чтобы воздействие этих боевых средств были сопоставимы по масштабу с ядерными боеголовками.

Тишковец считает, что у страны-агрессора есть потенциал для того, чтобы погрузить некоторые государства в кромешную тьму, стоит только «поднять разработки».

Напомним, что в начале месяца произошло покушение на российского пропагандиста Захара Прилепина. Экс-глава РФ Дмитрий Медведев намекнул, что будет с виновными в инциденте.