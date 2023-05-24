Как информирует «НБН» со ссылкой на спикера «Голос Америки», спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что в ближайшее время, а точнее в течение недели украинские военные приступят к обучению на американских танках Abrams.

Согласно его словам, обучение танкистов ВСУ начнется «на протяжении следующей недели или около того».

В материале говорится, что около 250 украинских военных прибудут в Германию. Они будут учиться на танках Abrams американского производства. Источники в Пентагоне также подтвердили данную информацию.

Ранее мы писали о том, что глава Пентагона озвучил сроки поставок американских танков Abrams в Украину.