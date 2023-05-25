Пресс-секретарь Путина, реагируя на слова главы украинской разведки, заявил, что «террористический режим говорит о своих террористических устремлениях», информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «ТАСС».

Спикер главы Кремля добавил, что так называемая «СВО» якобы нужна, оправдана и должна завершиться достижением поставленных целей.

Также представитель Администрации президента-агрессора заверил, что безопасность российского лидера «надежно обеспечена», поскольку силовики страны-агрессора «знают, что они делают».

Напомним, заместитель Буданова рассказал, что украинские спецслужбы охотятся на главных военных преступников Российской Федерации. Представитель ГУР МОУ рассказал, кто в приоритете на ликвидацию кроме Путина.