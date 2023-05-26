Как информирует «НБН», об этом речь идет в письме «Хельсинской Комиссии США», которое цитирует Foreign Policy.

Так, известно, что лидеры двухпартийной «Хельсинской комиссии» обратились с призывом к Белому дому разрешить поставки в Украину армейского тактического ракетного комплекса ATACMS. Примечательно, что он может быть выпущен из РСЗО, которые Украина получила ранее.

Дословно из обнародованного представителями Конгресса США сообщения:

Сейчас, когда уже принято решение об отправке F-16, пришло также время посвятить себя полной победе Украины и доставить все необходимое для этого оборудование.

В письме к Байдену также отмечается, что почти все системы вооружений, которые Украина запросила у США, были доставлены ВСУ только после сильного давления.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США готовятся объявить новый пакет военной помощи для Украины.