Во время визита во Вьетнам соратник кремлевского диктатора заявил, что война в Украине якобы затянется на десятилетия, если не будет уничтожена «природа нацистской власти» в Киеве.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российские пропагандистские агентства «РИА Новости» и «ТАСС».

По словам Медведева, если Украина получит от западных партнеров ядерное вооружение, страна-агрессор будет вынуждена нанести превентивный удар, не уточнив, какой именно.

Экс-президент России заверил, что якобы оккупационным войскам Путина хватает боеприпасов, а оборонно-промышленный комплекс государства-террориста адаптировался и начал внедрять «трофейные технологии», полученные в ходе так называемой «СВО».

Напомним, ранее Медведев сравнил Зеленского с Гитлером, заговорив о смерти украинского лидера.