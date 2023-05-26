Во время пресс-конференции в четверг, 25 мая, представитель Пентагона заявил, что вопрос передачи боевой авиации Украине сейчас менее актуален, чем тема укрепления ее противовоздушной обороны, информирует «НБН».

По словам генерала, самый быстрый и дешевый способ защиты неба над Украиной – делать это с помощью наземных систем ПВО. Милли отметил, что цель предоставления истребителей F-16 – обеспечение контроля в воздухе, однако ВСУ понадобится множество таких боевых самолетов, поскольку у ВС РФ огромное количество авиации.

Представитель Минобороны США объяснил, что десять F-16 стоят миллиард долларов и еще столько же денег необходимо на их содержание. У страны-агрессора есть тысячи истребителей четвертого и пятого поколений, поэтому, чтобы конкурировать с оккупантами в воздухе, нужно значительное количество американских боевых самолетов.

Генерал добавил, что на данном этапе войны F-16 – «не панацея, и не волшебная палочка». Украина нуждается в сильных ВВС, однако на их создание необходимо время и ресурсы.

Ранее в Воздушных силах объяснили, почему украинские летчики еще не начали обучение на истребителях F-16.