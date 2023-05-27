Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «The Telegraph«.

Как сообщается в источнике, в одном из интервью британский начальник штаба ВВС Великобритании Марк Уигстон рассказал о том, что после окончания российско-украинской войны страна-агрессор будет более «мстительной».

Он считает, что Российская Федерация все равно будет представлять прямую угрозу как для Великобритании, так и для всех остальных стран-участников Североатлантического альянса. Уигстон отметил, что опасность для НАТО представляют все российские военные структуры, включая: воздушные силы, а также надводные и подводные лодки, поэтому как раз таки на этом нужно сосредоточиться.

Марк Уигстон предупредил, что угроза для Украины сохраниться даже в том случае, если действующий кремлевский диктатор Владимир Путин больше не будет занимать пост президента.

Ранее мы писали о выходе российских войск из Бахмута.