Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Baza«.

В источнике пишут о том, что на территории Тверской области была зафиксирована атака беспилотными летательными аппаратами на нефтеперерабатывающей завод.

По данным источника известно, что беспилотник, якобы прилетел на станцию, которая находится недалеко от населенного пункта Ерохино. Данная станция обслуживает нефтепровод «Дружба».

СМИ пишут, что первый беспилотник залетел приблизительно в 3:15, он врезался в здание цеха, после чего случился взрыв, в результате взрыва было повреждено само здание. Второй БПЛА прилетел уже через час, он упал на землю и взорвался.

Сообщается, что масштабного пожара удалось уникнуть, также по официальным заявлениям в результате этого инцидента отсутствуют пострадавшие.

К слову, это уже далеко не первый подобный случай на территории Российской Федерации.

Напомним, мы ранее писали о взрывах в Белгородской области.