Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в социальной сети «Твиттер», в Евросоюзе отреагиовали на последние российские атаки РФ по Киеву и Днепру.

В частности, в Брюсселе дали обещание, что руководство Российской Федерации неотменно будет привлечено к ответственности за террор гражданского населения Украины.

Дословно из ее заявления:

Продолжаются варварские нападения России. Агрессора убивает и терроризирует гражданское население: нападение на больницу в Днепре, а теперь и в Киеве на рассвете Дня Киева. К ответственности будут привлечены руководство и виновные.

В это же время представительница Евросоюза добавила, что Брюссель, как и прежде, готов оказывать Украине помощь для того, чтобы страна могла себя защитить.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что утром оккупационные силы РФ осуществили массированную ракетную атаку по Киеву.