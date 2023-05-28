Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Минобороны Британии.

В отчете Минобороны Великобритании говорится о том, что российские пропагандисты, а также другие публичные люди в последнее время активно поднимают вопрос о работе общества на нужды войны. По мнению экспертов это очень сильно напоминает советский подход.

Представители Минобороны Британии пишут о том, что в последнее время российские пропагандисты, которые ведут дискуссии в прямых эфирах резко поменяли свою риторику. Если раньше они требовали наказывать всех, кто высказывается против войны, то сейчас говорят о том, что граждане должны работать для того, чтобы обеспечивать армию.

Помимо этого стоит отметить, что одна из известных российских пропагандисток Маргарита Симоньян заявила о том, что граждане на заводах по производству боеприпасов должны работать два часа дополнительно после рабочего дня. Также в России уже неоднократно поднимался вопрос о 6-дневной рабочей неделе.

Отметим, ранее мы писали о перегруппировке оккупантов под Бахмутом.