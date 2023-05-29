Военный аналитик Шон Белл поставил под сомнение заявление государства-террориста о ликвидации Storm Shadow, так как россияне часто выдают подобные фейки, информирует «НБН» со ссылкой на Sky News.

По словам эксперта, заявлениям Российской Федерации не стоит верить, поскольку ранее оккупанты говорили об уничтожении двух РСЗО HIMARS, которые трудно отследить так же, как и Storm Shadow. Он считает, что хвастовство подобными «успехами» может быть частью информационной войны страны-агрессора.

Белл напомнил, что украинцы сбили гиперзвуковую ракету «Кинжал» оккупантов, что было очень болезненным для россиян, кроме того, западные союзники предоставляют ВСУ умное оружие, которое дает асимметричное преимущество.

Как сообщалось, глава Минобороны Украины Алексей Резников высказался о применении Storm Shadow на фронте.