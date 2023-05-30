В эфире своего пропагандистского шоу Соловьев гневно отреагировал на утренние взрывы в Москве. Псевдожурналист начал предлагать разные варианты для «ответа» РФ на атаку БПЛА, информирует «НБН».

Пропагандист возмущен тем, что в центре Киева по-прежнему стоит невредимым Офис Зеленского. Соловьев считает, что оккупанты должны его «символически» уничтожить так, чтобы на месте ОПУ остался «провал к центру Земли».

Также рупор путинского режима призвал «разобрать» украинские города. По словам псевдожурналиста, Россия должна нанести гораздо более жесткие удары по Киеву, Харькову, Одессе, Львову и Ивано-Франковску.

В очередной раз Соловьев повторил, что страна-агрессор якобы воюет с НАТО и Альянс «поставил все на уничтожение» РФ. Он добавил, что эта война «затронет каждого» и россияне должны осознать это, чтобы перевести страну на «военные рельсы».

Напомним, что Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву и ее пригород, высказавшись о работе российской противовоздушной обороны.