Собчак в своем Telegram-канале пожаловалась на то, что неизвестные дроны атаковали Москву и пригород, показав переписку с другом, который испугался взрывов. Псевдожурналистка отметила, что она «не рада» никаким беспилотникам ни в столице РФ, ни в Киеве, информирует «НБН».

В диалоге с другом «оппозиционерка» эмоционально с использованием нецензурной лексики отреагировала на его сообщения о «бавовне» вблизи Москвы.

Собеседник скандальной телеведущей признался, что он услышал звуки сильных взрывов и видел дым, который, как ему показалось, «стоял грибом». Он предположил, что противовоздушная оборона должна отразить атаку, добавив, что «что-то может пролететь». Друг Собчак признался, что испытал «новые ощущения».

Отметим, что в оборонном ведомстве Российской Федерации уже отчиталась о якобы ликвидации всех БПЛА, которые утром атаковали столицу и ее пригород.