Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, премьер-министр Великобритании и президент Соединенных Штатов Америки обсудят дальнейшие поставки военной помощи для Украинского государства.

В обнародованном материале говорится:

В среду и четверг на следующей неделе Сунак будет в Вашингтоне, где проведет встречу с Байденом, членами конгресса и бизнес-лидерами Штатов.

Отмечается также, что британский премьер совершит свой первый официальный визит в Вашингтон с того времени, как его назначили главой правительства Соединенного Королевства. Сунак стремится наладить отношения с Штатами после того, как они стали напряженными из-за выхода Великобритании из Европейского Союза.

В это же время представитель британского высокопоставленного чиновника добавил, что лидеры государств будут иметь возможность обсудить разного рода вопросы, в том числе и поддержку Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Конгресс США обратился к Байдену с призывом передать Украине баллистические ракеты ATACMS.